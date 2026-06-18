Право на грошову допомогу для пенсіонерів у Харківській області мають тільки окремі категорії літніх українців.

Українські пенсіонери, яким виповнилося 80 років, можуть претендувати на щомісячну грошову допомогу у Харківській області, повідомляє Politeka.net.

Водночас така фінансова допомога не нараховується автоматично — для її призначення необхідно підтвердити потребу в постійному сторонньому догляді.

Як розповіли в ПФУ, йдеться про доплату в розмірі 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році її сума становить 1038 гривень щомісяця.

Право на виплату у Харківській області мають самотні пенсіонери віком від 80 років, які не мають працездатних родичів, зобов’язаних за законом їх утримувати. При цьому не має значення, чи проживають такі родичі разом із пенсіонером — визначальним є саме юридичний обов’язок утримання.

Окремою обов’язковою умовою є підтверджена потреба у постійному догляді. Такий статус встановлюється за висновком лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), який є ключовим документом для оформлення доплати.

Фахівці зазначають, що ця грошова допомога частково компенсує додаткові витрати літніх людей на побутові потреби, догляд і лікування.

Для отримання грошова допомога пенсіонеру у Харківській області необхідно пройти медичне обстеження. Спершу слід звернутися до сімейного лікаря або профільного спеціаліста, який за потреби направить на проходження лікарсько-консультативної комісії.

Після отримання висновку ЛКК громадянин подає заяву до сервісного центру Пенсійного фонду.

До пакета документів входять:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медичний висновок ЛКК;

декларація про доходи;

за необхідності — документи, що підтверджують самостійне проживання.

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