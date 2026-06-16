Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові також доставлялися маломобільним особам через їхніх родичів або офіційних представників.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові на регулярній основі розподіляє благодійний фонд «Кінза Харків», який працює з місцевими мешканцями та переселенцями, повідомляє Politeka.

Організація паралельно забезпечує населення не лише продовольчими наборами, а й іншими видами гуманітарної підтримки, зокрема засобами гігієни та побутовою хімією. Такі видачі проводяться під час окремих акцій для соціально вразливих категорій.

Фонд публічно інформує про свою діяльність через офіційні онлайн-канали, де також повідомляє про дати та умови чергових роздач допомоги.

Під час попередніх ініціатив мешканці отримували комплекти товарів першої необхідності, сформовані з урахуванням базових потреб домогосподарств. Окремі партії спрямовувалися людям з інвалідністю та громадянам, які потребують стороннього догляду.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові також доставлялися маломобільним особам через їхніх родичів або офіційних представників, що дозволяло охопити людей, які не можуть самостійно відвідати пункти видачі.

У фонді наголошують, що обсяг допомоги залежить від наявних ресурсів і формується відповідно до поточних можливостей організації. Через періодичний характер роздач громадян просять стежити за оновленнями.

Окремо зазначається, що своєчасна інформація про наступні акції публікується на офіційній сторінці фонду в Instagram, де також можна уточнити умови участі та реєстрації.

Подальші видачі допомоги плануються з урахуванням поточних потреб і наявних запасів гуманітарних ресурсів.

Джерело: БФ "Кінза Харків"

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Тарифи на комунальні послуги: стало відомо, що може подорожчати.

Також Politeka писала, Тариф на воду підвищили, проте не для всіх: кому доведеться платити за новою ціною.

Як повідомляла Politeka, Українцям озвучили тариф на електроенергію: відомо, скільки коштуватиме 1 кВт*год