Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове также доставлялись маломобильным лицам через их родственников или официальных представителей.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове на регулярной основе распределяет благотворительный фонд «Кинза Харьков», работающий с местными жителями и переселенцами, сообщает Politeka.

Организация параллельно обеспечивает население не только продовольственными наборами, но и другими видами гуманитарной поддержки, в том числе средствами гигиены и бытовой химией. Такие выдачи проводятся во время отдельных акций социально уязвимых категорий.

Фонд публично информирует свою деятельность через официальные онлайн-каналы, где также сообщает о датах и ​​условиях очередных раздач помощи.

По предварительным инициативам жители получали комплекты товаров первой необходимости, сформированные с учетом базовых потребностей домохозяйств. Отдельные партии направлялись людям с инвалидностью и гражданам, нуждающимся в постороннем уходе.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове также доставлялись маломобильным лицам через их родственников или официальных представителей, что позволяло охватить людей, которые не могут самостоятельно посетить пункты выдачи.

В фонде отмечают, что объем помощи зависит от имеющихся ресурсов и формируется в соответствии с текущими возможностями организации. Из-за периодического характера раздач граждан просят следить за обновлениями.

Отдельно отмечается, что своевременная информация о следующих акциях публикуется на официальной странице фонда в Instagram, где можно уточнить условия участия и регистрации.

Дальнейшие выдачи пособий планируются с учетом текущих потребностей и запасов гуманитарных ресурсов.

Источник: БФ "Кинза Харьков"

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