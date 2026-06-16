Дефіцит продуктів у Полтавській області наразі проявляється переважно в окремих сегментах.

Дефіцит продуктів у Полтавській області залишається одним із викликів для продовольчого сектору на тлі скорочення обсягів молочної сировини та збільшення витрат на перевезення, повідомляє Politeka.

Аналітики зазначають, що додаткове навантаження створюють наслідки війни, дорожче пальне та складнощі із забезпеченням кормової бази. Такі фактори впливають на собівартість виробництва й позначаються на ринковій ситуації.

Представники галузі повідомляють про зниження прибутковості утримання худоби. Через це окремі господарства скорочують виробничі потужності, що поступово відображається на обсягах випуску молочної групи.

За попередніми оцінками, восени можливе підвищення вартості відповідної категорії на 15–25 відсотків. Водночас фахівці не прогнозують масового зникнення товарів із продажу.

Частину попиту можуть забезпечити закордонні постачальники, а також оновлені логістичні маршрути. Крім того, зменшення експортних відвантажень дозволяє залишати більшу кількість продукції для внутрішнього споживання.

Експерти наголошують, що дефіцит продуктів у Полтавській області наразі проявляється переважно в окремих сегментах, а не у вигляді повної відсутності продовольства на полицях магазинів.

Подальший розвиток подій залежатиме від вартості енергоносіїв, ефективності перевезень та загального стану аграрної сфери.

Профільні структури продовжують відстежувати зміни на ринку, аналізуючи рівень попиту, обсяги виробництва та особливості постачання.

Учасники галузі також не виключають перегляду цінової політики у разі зміни економічної ситуації або появи нових чинників впливу.

Джерело: fakty

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