Дефицит продуктов в Полтавской области остается одним из вызовов для продовольственного сектора на фоне сокращения объемов молочного сырья и увеличения расходов по перевозке, сообщает Politeka.
Аналитики отмечают, что дополнительную нагрузку создают последствия войны, более дорогое горючее и сложности с обеспечением кормовой базы. Такие факторы влияют на себестоимость производства и отражаются в рыночной ситуации.
Представители отрасли сообщают о снижении доходности содержания скота. Поэтому отдельные хозяйства сокращают производственные мощности, что постепенно отражается на объемах выпуска молочной группы.
По предварительным оценкам, осенью возможно повышение стоимости соответствующей категории на 15-25 процентов. В то же время, специалисты не прогнозируют массового исчезновения товаров по продаже.
Часть спроса могут обеспечить зарубежные поставщики, а также обновленные логистические маршруты. Кроме того, уменьшение экспортных отгрузок позволяет оставлять большее количество продукции для внутреннего потребления.
Эксперты отмечают, что Дефицит продуктов в Полтавской области проявляется преимущественно в отдельных сегментах, а не в виде полного отсутствия продовольствия на полках магазинов.
Дальнейшее развитие событий будет зависеть от стоимости энергоносителей, эффективности перевозок и общего состояния аграрной сферы.
Профильные структуры продолжают отслеживать изменения на рынке, анализируя уровень спроса, объемы производства и особенности снабжения.
Участники отрасли также не исключают пересмотр ценовой политики в случае изменения экономической ситуации или появления новых факторов влияния.
Источник: fakty
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