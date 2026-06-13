Дефіцит продуктів у Харкові має ознаки локального дисбалансу на овочевому ринку.

Дефіцит продуктів у Харкові фіксують на тлі стрімкого подорожчання торішньої білоголової капусти в країні, де за тиждень її ціна зросла приблизно на 75% і нині тримається в діапазоні 8–15 грн за кілограм, повідомляє Politeka.

Аналітики ринку пояснюють різкий стрибок швидким вичерпанням запасів минулого сезону. Після завершення збору врожаю виробники скоротили відвантаження, що звузило пропозицію на внутрішніх майданчиках продажу.

Торгівельні мережі працюють переважно з обмеженими залишками продукції. Розподіл овочевих партій між регіонами став нерівномірним, через що роздрібний сегмент відчуває додатковий тиск на формування цін.

Аграрні господарства повідомляють про мінімальні складські обсяги. Такі партії швидко реалізуються оптом і в роздріб через стабільний споживчий попит.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів у Харкові має ознаки локального дисбалансу на овочевому ринку, де скорочення запасів минулого року поєдналося зі зростанням витрат на зберігання та логістику.

Попри нинішнє подорожчання, фахівці нагадують: капуста все ще коштує приблизно на 77% менше, ніж на початку травня попереднього року, що пов’язують із різною стартовою базою сезонів.

Учасники ринку не виключають подальшого підвищення вартості. За умов подальшого зменшення пропозиції цінова траєкторія може залишатися висхідною.

Для споживачів це означає більш часті коливання цін та залежність від залишкових партій і темпів постачання нового врожаю.

Загальна ситуація на ринку надалі формуватиметься під впливом рівня поповнення запасів і активності постачальників у наступному сезоні.

Джерело: mind

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