Дефіцит продуктів у Полтавській області варто розглядати як нерівномірність окремих категорій, а не повну відсутність харчових позицій.

Дефіцит продуктів у Полтавській області може посилитися на тлі зменшення виробництва молочної сировини та здорожчання логістики, повідомляє Politeka.

За оцінками аналітиків, ключовий тиск на продовольчий сегмент створюють наслідки війни, підвищення вартості пального та перебої з постачанням кормів для тваринництва. Це напряму підвищує витрати у виробничих ланцюгах і впливає на кінцеву ціну товарів.

Підприємства фіксують падіння рентабельності утримання худоби. Через це поступово зменшується обсяг пропозиції молочної продукції на внутрішньому рівні, що формує довготривалу тенденцію скорочення випуску.

Фахівці прогнозують, що восени вартість молочної групи може зрости на 15–25%. Водночас різкого зникнення товарів із полиць не очікується: частину потреб покриватимуть імпортні поставки та зміна маршрутів постачання.

Додатково ситуацію врівноважує зменшення обсягів експорту, що дозволяє залишати більше продукції всередині країни. Це частково знижує ризики перебоїв у торговельних мережах.

Окремо експерти зазначають, що Дефіцит продуктів у Полтавській області варто розглядати як нерівномірність окремих категорій, а не повну відсутність харчових позицій.

Подальша динаміка залежатиме від цін на енергоносії, стабільності перевезень і умов роботи аграрного сектору.

Моніторинг ситуації триває з боку профільних аналітичних структур, які відстежують зміни постачання та споживчого попиту.

Також варто зауважити, що у разі зміни макроекономічних умов можливе коригування цінової динаміки в окремих сегментах.

Джерело: fakty

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