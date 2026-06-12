Дефіцит продуктів у Харкові розглядають як прояв ширших змін на овочевому ринку, де баланс між попитом і наявними ресурсами поступово зміщується.

Дефіцит продуктів у Харкові фіксують на тлі подорожчання торішньої білоголової капусти по країні, де за тиждень її ціна зросла приблизно на 75% і нині тримається в межах 8–15 грн за кілограм, повідомляє Politeka.

Аналітики ринку пояснюють стрибок швидким вичерпанням запасів минулого сезону. Після завершення збору врожаю більшість виробників суттєво скоротили відвантаження, що звузило пропозицію на внутрішньому ринку.

Торгові мережі працюють переважно з обмеженими залишками. Розподіл продукції між областями став нерівномірним, через що роздрібний сегмент відчуває додатковий ціновий тиск.

Сільськогосподарські господарства повідомляють про мінімальні запаси овочів на складах. Такі партії швидко розкуповують оптові та роздрібні покупці через стабільний попит.

Попри нинішнє зростання, фахівці нагадують: капуста все ще коштує приблизно на 77% менше, ніж на початку травня минулого року, що пов’язують із різною структурою врожаю та стартовими цінами сезону.

Учасники ринку не виключають подальшого підвищення вартості. За умов подальшого скорочення пропозиції цінова динаміка може залишатися висхідною.

Для споживачів це означає частіші коливання цін і залежність від обсягів залишкових партій та логістичних поставок.

У підсумку дефіцит продуктів у Харкові розглядають як прояв ширших змін на овочевому ринку, де баланс між попитом і наявними ресурсами поступово зміщується.

Також варто зауважити, що подальша ситуація залежатиме від темпів поповнення запасів та активності постачальників у новому сезоні.

Джерело: mind

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