Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області спрямована насамперед на відновлення житлових приміщень.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області запущена в межах ініціативи «Багатогалузева підтримка постраждалим від війни в Україні», яку реалізує благодійний фонд «Карітас», повідомляє Politeka.

Програма спрямована на відновлення житлових умов у громадах, де домівки були пошкоджені внаслідок бойових дій. Основний акцент зроблено на повернення безпечного простору для проживання та базового побуту.

Реєстрацію відкрито для мешканців Чутівської, Кобеляцької та Миргородської громад. Подати заявку можуть лише ті домогосподарства, що мають підтверджені руйнування або серйозні пошкодження житла.

Участь у програмі передбачена для соціально вразливих категорій населення. Серед них — багатодітні родини з трьома і більше дітьми, люди з інвалідністю, громадяни з тяжкими захворюваннями, а також одинокі батьки й офіційні опікуни неповнолітніх або недієздатних осіб.

Додатково право на участь мають вагітні жінки та сім’ї з малими дітьми до трирічного віку. Важливо, що підтримка надається лише за умови актуальних пошкоджень житла та підтвердженого статусу вразливості.

Організатори наголошують, що Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області спрямована насамперед на відновлення житлових приміщень, які потребують термінового ремонту для подальшого безпечного використання.

У фонді зазначають, що подальше розширення програми залежатиме від наявного фінансування та потреб у громадах.

Інформацію щодо участі та подальших оновлень радять перевіряти на офіційних ресурсах організаторів.

Джерело: Карітас Полтава.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів в Полтавській області: яка проблема знову турбує українців.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: які суми можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання м’ясних продуктів у Полтавській області: як змінилися ціни.