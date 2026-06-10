У цьому контексті дефіцит овочів в Харківській області може проявлятися поступово.

Дефіцит овочів в Харківській області фіксується на тлі втрат аграрного сектору після весняних заморозків, які пошкодили ягідні, фруктові та ранні городні культури в різних регіонах України, повідомляє видання Politeka.

Квітнево-травневі похолодання спричинили пошкодження садів і полів у центральних та південних областях. Найбільше постраждали кісточкові дерева, рання полуниця та частина тепличних насаджень, де різке зниження температури знищило квіткові бруньки й молоді пагони.

Аграрії повідомляють про нерівномірні втрати: окремі господарства зберегли частину врожаю, однак у багатьох випадках йдеться про суттєве зменшення виробництва. Найвразливішими залишаються культури раннього циклу, які швидко реагують на погодні коливання.

Фермери вже очікують скорочення пропозиції на ринку. Це створює передумови для можливого зростання цін у літній період, хоча масштаб змін залежатиме від імпорту та швидкості відновлення внутрішніх обсягів.

У цьому контексті дефіцит овочів в Харківській області може проявлятися поступово — через зменшення локальної пропозиції та нерівномірні поставки з інших регіонів.

Частково нестачу здатен компенсувати імпорт, однак він не завжди покриває сезонний попит, що формує додатковий тиск на роздрібний сегмент.

Експерти зазначають, що ситуація залишається нестабільною, а подальша динаміка залежатиме від погодних умов найближчих місяців і стану нового врожаю в Україні.

У короткостроковій перспективі ринок може залишатися чутливим до сезонних факторів і обмеженої пропозиції.

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