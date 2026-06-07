Найближчими днями прогноз на тиждень з 8 по 14 червня в Харкові обіцяє мешканцям міста переважно теплу погоду.

Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 червня в Харкові свідчить про чергування сонячних днів із періодами дощів та гроз, повідомляє Politeka.

8 червня вночі температура становитиме +16°, а вдень повітря прогріється до +27°. Опадів синоптики не прогнозуютьь, а швидкість вітру залишатиметься помірною.

Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 червня в Харкові на своєму офіційному сайті надав Український гідрометеорологічний центр.

9 червня у місті йтиме дуже сильний дощ із грозою. До вечора негода поступово вщухне. Температура вдень підніметься до +29°.

Наступного дня, 10 червня, у хмари вкриють небо ще зранку та залишатимуться до вечора. Вдень і ввечері синоптики прогнозують дрібний дощ. Температура повітря залишатиметься високою та сягатиме +28°.

Схожа ситуація збережеться і 11 червня. У другій половині дня йтиме дрібний дощ, який триватиме до самого вечора. Денна температура знову досягне +29°, а швидкість вітру становитиме до 2.6 м/с.

Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 червня в Харкові показує, що 12 червня у місті також очікується дощ. Хмари з’являться вже у середині дня, а дрібний дощ триватиме до вечора. Температура вдень сягатиме +29°.

13 червня зранку небо очиститься від хмар. Опадів синоптики не очікують. Повітря вдень прогріється до +29°, а вологість знизиться порівняно з попередніми днями.

14 червня вдень можливий дрібний дощ, який припиниться ще до вечора. Температура повітря залишатиметься високою та сягне +29°.

Тож місцевим мешканцям варто вдаховувати ці дані для того, щоб планувати свої справи та відпочинок на природі.

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