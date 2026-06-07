Подорожчання продуктів у Полтавській області відображає загальну тенденцію поступового збільшення витрат у базовому наборі харчування для споживачів регіону.

Подорожчання продуктів у Полтавській області фіксується в сегменті м’ясних і бакалійних товарів, де зміни торкнулися як середніх показників, так і роздрібних пропозицій у торговельних мережах, передає Politeka.

Ринок ковбасних виробів демонструє найбільшу динаміку. Ковбаски «Алан» мисливські напівкопчені (1 кг) нині мають усереднений цінник 810,56 грн. У травні аналогічний орієнтир становив 753,78 грн, що означає помітне підвищення.

У магазинах зафіксовано різні значення: Auchan — 705,80, Metro — 740,94, Megamarket — 866,50, Novus — 929,00. Протягом травневого періоду показники коливалися від 737,68 до 792,23 із подальшим виходом на вищу межу в червні.

Сегмент молочних жирів відзначається більш помірною корекцією. Олія «Олейна» рафінована (850 мл) оцінюється в середньому на рівні 99,32. Попередній місячний орієнтир складав 95,83, що дає невелике підвищення.

Роздрібні пропозиції варіюються: Auchan — 98,30, Metro — 96,50, Novus — 96,99, Megamarket — 105,50. Динаміка денних значень у травні змінювалась у межах 93,10–99,66 з поступовим виходом до нинішнього рівня.

М’ясна категорія у форматі сардельок демонструє ще відчутніший рух. Сардельки «Ятрань» молочні (1 кг) мають середній показник 178,19. Місяцем раніше фіксували 146,62, що відображає суттєве зростання.

У торговельних точках ціни розподілилися так: Auchan — 173,00, Metro — 183,38. Денні значення у травні змінювались від 97,57 до 171,19 із різким підйомом наприкінці періоду.

Бакалійний сегмент також показує поступове зростання. Олія демонструє додатковий тиск на споживчий кошик, хоча коливання залишаються відносно стабільними порівняно з м’ясною групою.

У цьому контексті Подорожчання продуктів у Полтавській області відображає загальну тенденцію поступового збільшення витрат у базовому наборі харчування для споживачів регіону.

Аналітичні дані вказують на нерівномірний характер змін: окремі позиції дорожчають стрімко, інші рухаються плавніше залежно від постачання, попиту та сезонних факторів.

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