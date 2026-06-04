Графіки відключення світла у Харківській області на 5 червня через необхідність комплексного технічного обслуговування інфраструктури.

Графіки відключення світла у Харківській області на 5 червня залишатимуться чинними у зв’язку з проведенням планових робіт на електромережах, повідомляє Politeka.net.



Графіки відключення світла у Харківській області на 5 червня через необхідність комплексного технічного обслуговування інфраструктури. У цей період фахівці здійснюють перевірку стану обладнання, проводять регламентні ремонтні роботи та оновлюють окремі елементи системи електропостачання, які потребують модернізації або заміни.

З 09:00–16:00 години вимикатимуть електрику в місті Люботин. Знеструмлення триватимуть лише за окремими адресами. Обмеження охоплять наступні адреси:

8 Березня 11; 13; 36; 38; 40/80; 5А; 7; 9/1

Мистецький 4; 6

Театральний 4; 12; 17; 19; 21; 23

Шкільний 3; 4; 5; 6; 7

Бабаївський 3

Військовий 2; 3; 5

Деповський 3; 4; 5; 6; 6А; 7А; 8; 9; 9А; 10; 11; 13; 13А; 15А

З 09:00 до 16:09 не буде світла у місті Люботин, проте знеструмлять лише окремі вулиці. Зокрема, обмеження будуть діяти тільки за наступними адресами:

8 Березня 5А; 7; 9/1; 11; 13; 36; 38; 40/80

Академіка Барабашова 1; 3; 5; 7; 9; 11; 12; 16Б

Бібліотечна 3; 4; 5; 6; 7; 7А; 8; 9; 10; 11; 12; 12А; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 26А; 27; 28; 29; 30; 31/1; 31/2; 33; 35; 37

Будівельна 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 13; 15

Військова 5; 7; 7А; 8; 9; 10; 11/13; 12; 13А; 14; 14А; 16; 18; 18А; 20; 22; 24; 28; 32

Ветеринарна 4; 7; 9; 13; 25; 33; 38/13; 40; 41/11; 41А; 42; 43; 44/2; 45; 46; 47; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 71/1

Володимира Горбенка 3; 4; 6; 8; 12/1; 12А; 14

Гастело 1/40; 3; 4; 5; 6; 6А; 7; 8; 8А; 10; 11; 12; 13; 14/7; 15

Джерелянська 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10–36; 38; 40; 42/32

Захисників України 1/153; 2; 3; 4/157; 5; 6; 7; 8; 9; 10–110; включно квартири та блоки до 98А

Зв’язку 11; 13; 14/1; 14/2; 14А; 15А; 16; 21/17

Зелена 2/3; 4–31

Кільцева 2/43; 4–32

Лікарняна 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10–59

Мистецька 1А; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10–56

Микити Мізяка 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10–22

Мостова 1–9

Незалежності 4

Озерянська 1/34; 2/32; 3–16

Почаївська 2/44; 3–32; 31/7; 32/5

Робоча 1А; 2–74/3

Слобожанська 2А; 3–115; 4 (кв.1–12); 6/1; 13/1; 15/2; 18/1; 20Б; 22/2; 24/1; 27/2; 30; 31; 32/2/19; 37/21; 39/1; 48/27; 50/12; 59/1; 61/2; 65/3; 65/4; 66А; 67А (кв.1–4); 69/2; 70А; 71; 71А; 75 (кв.1–16); 75/16Н/Ж; 76/2; 76А; 77А; 78/1; 79/2; 84/3; 84А; 84Б; 98/2; 99/2

Слюсарна 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24/3; 26/4

Театральна 5

Травнева 11/4; 14–47; 51/2; 63; 71; 81; 87; 95

Шевченка 2; 14; 16; 22; 24; 26; 31

Шкільна 1; 4; 5; 6; 7; 8; 10–109.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада.

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