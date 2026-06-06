Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається одним із варіантів тимчасового розміщення для переселенців.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові пропонують мешканці міста та передмістя, які надають тимчасові варіанти проживання людям, що втратили домівки через війну та вимушено змінили місце проживання.

Одне з оголошень стосується Салтівського шосе. Власниця квартири пропонує жінці безкоштовне ліжко-місце на необмежений термін. Умовою є часткова допомога в побутових справах. Поруч розташовані магазини, зупинки транспорту та інша міська інфраструктура.

За цією ж адресою доступний додатковий варіант розміщення — окрема кімната у двокімнатній квартирі. Житло передбачене для жінки, яка зможе допомагати в догляді за літньою мешканкою іншої кімнати. Зазначається, що постійна опіка не потрібна, а всі деталі узгоджуються індивідуально.

Ще одна пропозиція знаходиться у селищі Бабаї Харківського району. Там доступний приватний будинок із двома кімнатами та кухнею. Оселя має газопостачання, воду, господарські споруди й присадибну ділянку. Санвузол розташований на подвір’ї, ванна відсутня.

Житло розраховане приблизно на трьох осіб. Також дозволяється проживання з домашніми тваринами. Неподалік є лісова зона та озеро, а до Харкова — близько 12 кілометрів.

Експерти зазначають, що Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається одним із варіантів тимчасового розміщення для переселенців, однак перед заселенням важливо заздалегідь уточнювати всі умови проживання та домовленості з власниками.

Попит на такі пропозиції поступово зростає, оскільки кількість людей, які потребують тимчасового розміщення, залишається стабільно високою

Джерело: Допомагай

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: які варіанти зараз доступні.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: як офіційна робота впливає на виплати.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: хто може отримувати по 500 гривень.