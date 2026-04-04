Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за участі міжнародних партнерів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області розпочала надаватися в межах ініціативи підтримки громадян, які опинилися у складних умовах, повідомляє Politeka.

Програма охоплює Харків та Ізюм і спрямована на допомогу літнім людям, самотнім особам, громадянам із тяжкими хворобами та багатодітним родинам. Основний акцент роблять на відновленні пошкодженого житла після обстрілів.

Фахівці проводять заміну дверей і вікон, ремонт дахів, відновлюють стіни та стелі у квартирах і приватних будинках. Перед початком робіт спеціалісти оглядають приміщення, визначають обсяг завдань і формують план дій.

Подати заявку можуть громадяни віком від 60 років, особи з інвалідністю, заявники з серйозними захворюваннями, одинокі батьки та вагітні жінки. Кожне звернення розглядається індивідуально, навіть якщо частина документів відсутня.

Для участі потрібно надати паспорт, підтвердження права власності та довідку про доходи. Консультанти допомагають оформити заяву та супроводжують отримувачів на всіх етапах — від подачі до завершення ремонтних робіт.

Окремо передбачено домашній супровід для тих, хто не може самостійно впоратися з побутовими завданнями. Соціальні працівники допомагають із щоденними справами, дають поради щодо безпечного користування технікою та підтримки здоров’я.

Координатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується за участі міжнародних партнерів і створена для забезпечення безпечних умов проживання постраждалих.

Мешканцям радять стежити за офіційними оголошеннями та подавати заявки своєчасно, щоб отримати підтримку без затримок та максимально ефективно.

