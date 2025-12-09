Мешканців просять заздалегідь врахувати графік відключення світла у Житомирській області на 10 грудня.

У Житомирській області на 10 грудня запровадили планові відключення світла, які охоплять лише окремі населені пункти регіону, передає Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

Обмеження пов’язані з проведенням технічних та ремонтних робіт на електромережах. Енергетики попереджають, що це може спричинити тимчасові перебої в подачі світла.

Згідно з оприлюдненою інформацією у селі Бровки Перші електропостачання буде припинене 10 грудня з 09:00 до 17:00. Відключення застосують за конкретними адресами:

Дружби 17

Івана Франка 54

Олександрівська 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 9

Сонячна 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Центральна 32, 36, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59

У селищі Гранітне у той самий часовий проміжок — з 09:00 до 17:00 — можливі знеструмлення на низці вулиць:

Злагоди 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 5, 6-1, 7, 9

Злагоди 10,10А,11,13,16,2,9,КТП-665

Лісові 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Миру 4,43

Молодіжна 10, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 4, 6, 8, 9

Шевченка 5,8А

У Скурати світло також буде відсутнє з 09:00 до 17:00 через роботи на мережах. Вимкнення торкнуться окремих будинків:

Дружби 1

Леніна 1, 12, 16, 2, 20

Молодіжна 14, 16, 8, Б/Н

Перемоги 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Соборна 11, 24, 4

У населеному пункті Печанівка заплановані додаткові перерви в електропостачанні 10 грудня з 9:00 до 17:00. Знеструмлення пов’язані з технічним обслуговуванням електромереж і торкнуться вулиці:

П"ясківського 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Мешканців просять заздалегідь врахувати графік відключення світла в Житомирській області на 10 грудня, підготувати резервні джерела освітлення та зарядити необхідні пристрої.

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

