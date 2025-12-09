Жителей просят заранее учесть график отключения света в Житомирской области на 10 декабря.

В Житомирской области на 10 декабря были введены плановые отключения света, которые охватят только отдельные населенные пункты региона, передает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житопроизводэнерго".

Ограничения связаны с проведением технических и ремонтных работ на электросетях. Энергетики предупреждают, что это может повлечь за собой временные перебои в подаче света.

Согласно обнародованной информации в селе Бровки Перши электроснабжения будут прекращены 10 декабря с 09:00 до 17:00. Отключения применяют по конкретным адресам:

Дружбы 17

Ивана Франко 54

Олександривська 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 9

Сонячна 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Центральна 32, 36, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59

В поселке Гранитне в тот же временной промежуток — с 09:00 до 17:00 возможны обесточения на ряде улиц:

Злагоды 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 3 40, 41, 42, 44, 46, 5, 6-1, 7, 9

Злагоды 10,10А,11,13,16,2,9,КТП-665

Лисови 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Миру 4,43

Молодижна 10, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 4, 6, 8, 9

Шевченка 5,8А

В Скураты свет также будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 из-за работ на сетях. Выключение коснутся отдельных домов:

Дружбы 1

Ленина 1, 12, 16, 2, 20

Молодижна 14, 16, 8, Б/Н

Перемогы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Соборна 11, 24, 4

В населенном пункте Печанивка запланированы дополнительные перерывы в электроснабжении 10 декабря с 9:00 до 17:00. Обестоки связаны с техническим обслуживанием электросетей и коснутся улицы:

Пясковского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Жителей просят заранее учесть график отключения света в Житомирской области на 10 декабря, подготовить резервные источники освещения и зарядить необходимые устройства.

Графики отключений "Житомироблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Экологическая катастрофа под Житомиром: инспекторы обнаружили гигантскую стихийную свалку площадью более 1000 "квадратов".

Также Politeka сообщала, Впервые в Житомирской области: школьники присягнули стать "Омбудсманами" и защищать права детей.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Житомире: платить придется по-другому, что изменилось.