В Житомирской области на 10 декабря были введены плановые отключения света, которые охватят только отдельные населенные пункты региона, передает Politeka.net.
Об этом говорится на сайте "Житопроизводэнерго".
Ограничения связаны с проведением технических и ремонтных работ на электросетях. Энергетики предупреждают, что это может повлечь за собой временные перебои в подаче света.
Согласно обнародованной информации в селе Бровки Перши электроснабжения будут прекращены 10 декабря с 09:00 до 17:00. Отключения применяют по конкретным адресам:
- Дружбы 17
- Ивана Франко 54
- Олександривська 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 9
- Сонячна 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Центральна 32, 36, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59
В поселке Гранитне в тот же временной промежуток — с 09:00 до 17:00 возможны обесточения на ряде улиц:
- Злагоды 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 3 40, 41, 42, 44, 46, 5, 6-1, 7, 9
- Злагоды 10,10А,11,13,16,2,9,КТП-665
- Лисови 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Миру 4,43
- Молодижна 10, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 4, 6, 8, 9
- Шевченка 5,8А
В Скураты свет также будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 из-за работ на сетях. Выключение коснутся отдельных домов:
- Дружбы 1
- Ленина 1, 12, 16, 2, 20
- Молодижна 14, 16, 8, Б/Н
- Перемогы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
- Соборна 11, 24, 4
В населенном пункте Печанивка запланированы дополнительные перерывы в электроснабжении 10 декабря с 9:00 до 17:00. Обестоки связаны с техническим обслуживанием электросетей и коснутся улицы:
- Пясковского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Жителей просят заранее учесть график отключения света в Житомирской области на 10 декабря, подготовить резервные источники освещения и зарядить необходимые устройства.
Графики отключений "Житомироблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Экологическая катастрофа под Житомиром: инспекторы обнаружили гигантскую стихийную свалку площадью более 1000 "квадратов".
Также Politeka сообщала, Впервые в Житомирской области: школьники присягнули стать "Омбудсманами" и защищать права детей.
Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Житомире: платить придется по-другому, что изменилось.