Дефицит продуктов в Одесской области уже становится ощутимым на рынке капусты, сообщают эксперты, сообщает Politeka.

Проблемы связаны со снижением урожайности из-за неблагоприятных погодных условий и ограниченной инфраструктуры для хранения овощей.

Аграрный специалист Николай Соботович отмечает, что значительная часть нынешнего урожая не отвечает стандартам длительного хранения. Это ограничивает объемы продукции, которые могут оставаться свежими до весны, создавая дефицит продуктов в Одесской области и повышая риск подорожания.

Фермеры пытались компенсировать недостаток, расширяя посевы после высоких цен в прошлом году, но проблемы с хранением снизили эффект от этих мер. Аналитики прогнозируют, что из-за этого цены на капусту могут продолжать расти в зимний и весенний периоды.

Рынок капусты носит циклический характер: высокие расценки стимулируют расширение производства, что в следующем сезоне снижает цену. В периоды низких доходов фермеры сокращают площади посевов, и рынок снова испытывает дефицит.

Специалисты отмечают, что стабильность рынка возможна только при модернизации технологий выращивания и развития овощехранилищ. Местным жителям советуют планировать покупки заранее и следить за динамикой цен во избежание проблем с приобретением капусты в пиковые периоды.

Кроме того, в Одесской области тоже дорожают продукты.

В магазинах остается широкий ассортимент молока, йогуртов, сметаны, творога и безлактозных изделий. Стоимость меняется в зависимости от производителя и упаковки, поэтому покупатели выбирают товары с учетом бюджета и вкуса.

Источник: EastFruit.

