График отключения света в Виннице на 21 ноября сформирован для безопасного выполнения технических операций.

График отключения света в Виннице на 21 ноября обнародовал оператор электросетей, указав точное время и перечень адресов, где временно исчезнет электропитание из-за выполнения плановых технических работ, пишет Politeka.

Речь идет о информации от Винницаоблэнерго .

По сообщению энергетиков, первая часть работ начнется в 09:00 и продлится до 16:00. Отключение коснется Винницы и Винницких встреч. В перечне объектов указано:

улица Винницкая, 1А;

улица Пригородная 17, 27, 29, б/н, 6/н, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 22, 24, 25, 28, 64, 66, 67, 78, 86;

улица Агрономическая 45А;

улица Ивана Багряного 9;

улица Левко Лукьяненко 71, 72, 77, 81А;

ул. 89, 91, 95, 97, 99, 101, 103А, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119;

улица Николая Кулиша 27;

улица Парковая 53;

улица Садовая 224;

улица Юрия Ильенко 43А, 45, 51, 57, 59А, 84, 98А;

улица Пригородная УЧ 73;

Также обесточивание произойдет по следующим адресам:

улица В. Стуса 1А, 8А, 10А, 15А, 34;

улица Агрономическая 4, 29;

улица Левка Лукьяненко 65, 67А, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77А, 78, 80, 81, 82, 83А, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92;

улица Луговая 1, 3, 5, 7, 9А, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, а также участок без номеров;

улица Николая Кулиша, 1А;

улица Юрия Ильенко 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 88 86, 88, 90, 92, 94А, 98, 100;

улица Г. Мороза Н/У

Энергетики отмечают, что график отключения света в Виннице на 21 ноября сформирован для безопасного выполнения технических операций, чтобы предотвратить аварии на участках с повышенной нагрузкой.

Жителям советуют заранее зарядить нужные устройства, спланировать дела и учесть возможные неудобства в течение времени проведения работ, поскольку возобновление поставок будут выполняться сразу после завершения технических операций.

