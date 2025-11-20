В целом повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области рассматривается как часть более широкой стратегии стабилизации.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области анонсировали для нескольких общин, включая Берестин, начиная с 2026 года, сообщает Politeka.

В Берестине изменение стоимости относится к водоснабжению и водоотводу. Местные власти объясняют корректировку необходимостью модернизации очистных сооружений и обеспечения стабильного функционирования системы. Повышение составит 13,2%, что уже вызвало активное обсуждение у жителей.

Предыдущее обновление тарифов произошло в прошлом году: кубометр воды стоил 49,40 гривны, водоотвод — 83,10 гривны, а общая сумма вместе с абонплатой достигала 132,50 гривны. Руководитель коммунального предприятия Николай Дубина отмечает, что для внедрения новых технологий необходимо около 400 миллионов гривен. Планируется поэтапное внедрение проекта с участием потенциальных инвесторов во избежание перебоев в работе системы.

Несмотря на доводы руководства, жители критикуют решение. Они отмечают высокие начисления, что усложняют семейные бюджеты, а качество подачи воды пока остается проблемным. Отдельные группы призывают к независимой проверке и настаивают на прозрачных оценках и четких стандартах.

На государственном уровне ожидается дальнейший рост цен на жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию. Нацбанк предупреждает, что переход к экономически обоснованным показателям может оказывать влияние на финансовую стабильность общин и домохозяйств, поскольку задолженность водоканалов уже измеряется миллиардами.

В целом повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области рассматривается как часть более широкой стратегии стабилизации. В то же время, ситуация подчеркивает необходимость четкой тарифной политики и постоянного контроля качества услуг, что определяет уровень доверия жителей.

Источник: Берестин.info

