Новый график движения поездов в Киеве вводится на выходные, а именно рейсы Кольцевой электрички изменят маршруты курсирования, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщается в телеграмм-канале Kyiv City Express.

Новый график движения поездов в Киеве вводится в течение выходных дней – изменения будут действовать 22 и 23 ноября. Так, в Киеве на Окружной электричке временно меняется рассписание движения некоторых электричек на участке между станциями Святошин – Почайна – Святошино.

В частности, 22 ноября (пятница) временно не будут курсировать следующие рейсы:

со станции Святошино в 18:39 (А18), 19:39 (А20) и 20:39 (А22);

из Почайны в 19:57 (Б24), 20:57 (Б25) и 21:57 (Б25).

23 ноября (суббота) не будет курсировать рейс из Почайны в 05:57 (Б04) в направлении Святошино.

Все остальные поезда Кольцевой электрички будут курсировать по обычному расписанию. Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки и проверять актуальный график движения на официальном сайте Kyiv City Express во избежание неудобств.

Также следует отметить, что на участке Кольцевой электрички Почайна – Радужный проезд полностью приостановлено до 13 декабря, что может влиять на планы пассажиров и маршруты передвижения по городу.

Кроме этого, с 18 ноября будет скорректировано рассписание проезда пригородного экспресса № 6013, следующего по маршруту Киев-Пассажирский – Фастов-1. Изменения касаются времени его отправления: он будет отправляться в 09:31 и 10:56 вместо предыдущего графика, где время отправления было 11:25. Такие корректировки введены для оптимизации движения на соответствующем участке и улучшения стыковки с другими поездами.

