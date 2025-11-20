В Хмельницкой области начались плановые ремонтные работы, по которым ввели новый график движения поездов, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте города Шепетовка, новый график движения поездов в Хмельницкой области стал актуальным с 17 ноября. Изменения затронули пригородные рейсы и пассажирские составы дальнего сообщения, проходящие через станцию ​​Шепетовка.

"Укрзалізниця" начала обновление путей на участке Михайленко - Чуднов-Волынский. Именно поэтому возникла необходимость ввести новый график движения поездов в Хмельницкой.

Нововведения будут продолжаться до 11 и 12 декабря в зависимости от рейса. Кроме того, в конце ноября ожидаются корректировки и на маршрутах в направлении Ровно и Коростень.

В рамках обновленных условий курсирования меняется работа №6249 Казатин 1 – Шепетовка. С 18.11.2025 по 12.12.2025 он прибывает в Шепетовку в 08:02. А отправка в обратном направлении на №6250 происходит в 03:47.

Кроме этого, №6253 с 17.11.2025 по 12.12.2025 прибывает в Шепетовку в 13:36. В направлении Казатина 1 также обновлена ​​работа №6254. Он отправляется в период с 17.11.2025 по 12.12.2025 в 08:30.

№6255, курсирующий из Казатина 1 в Шепетовку, в этот же период прибывает в 18:03. В то же время, №6256, ездящий в обратном направлении, выезжает в 14:06 с 17.11.2025 по 12.12.2025.

Среди ночных рейсов обновлено курсирование №6261. Он доезжает из Казатина 1 до Шепетовкио 00:01 в период с 17.11.2025 по 11.12.2025. В эти же даты, №6262 отправляется из Шепетовки в Казатин 1 в 20:30.

Нововведения также касаются направления Ровно. №6287 отправляется из Шепетовки в Здолбунов Пассажирский с 17.11.2025 по 12.12.2025 в 18:13.

№6284 прибудет из Ровно в Шепетовку 25.11.2025 в 14:11. А №6285 отправляется из Шепетовки в Ровно в 14:46 (только 20.11.2025, 21.11.2025 и 25.11.2025)

Отдельно в расписании обновлены маршруты по направлению Коростень. №6503 отправляется из Коростеня в Шепетовку в период с 14.11.2025 по 13.12.2025 в 00:31. В обратном направлении он с 23.11.2025 по 13.12.2025 выезжает с начальной станции в 16:01.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Хмельницком: какие важные детали следует знать.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Хмельницкой области: что происходит на рынке.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Хмельницкой области: как сильно проблема отразилась на положении украинцев.