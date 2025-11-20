На время действия ограничения движения транспорта в Харькове для удобства пассажиров запущен временный автобусный маршрут

Ограничение движения транспорта в Харькове вводится из-за продолжения ремонтных работ на участке местных дорог, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила пресс-служба Харьковского городского совета.

Движение транспорта из-за трамвайного переезда на перекрестке ул. Академика Павлова и Тюринской временно запрещено. По информации Департамента строительства и путевого хозяйства, ограничение продлится до 16:00 21 ноября. Причиной стала необходимость продлить срок ремонтных работ на этом объекте, ведь завершить их до 20 ноября, как планировалось ранее, не удалось.

Водителям рекомендуют пользоваться альтернативными маршрутами из-за ограничения движения транспорта в Харькове. Объезд возможен по прилегающим улицам, среди которых Тюринская, Александра Подольского, Академика Павлова и другие подходящие направления.

До 21 ноября трамваи курсируют по измененным схемам.

Трамвай №16 и 16А двигается между разворотным кругом Салтовское, проспектом Тракторостроителей, улицей Непокоренных, ул. Шевченко и разворотным кругом Журавловский гидропарк.

Трамвай №27 курсирует от разворотного круга Салтовское через проспект Тракторостроителей, Непокоренных, Шевченко, Моисеевскую и Виринскую. Далее маршрут проходит через Семиградский въезд, ул. Академика Павлова, проспект Героев Харькова, площадь Защитников Украины, Молочную, Гольдберговскую и Москалевскую в разворотный круг Новожаново.

На время действия ограничения движения транспорта в Харькове для удобства пассажиров запущен временный автобусный маршрут № 2. Он курсирует от Салтовской автостанции и направляется по улице Академика Павлова и по проспекту Героев Харькова до станции метро Защитников Украины.

