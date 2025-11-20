Бесплатное жилье для переселенцев в Черкасской области также включает в себя поддержку в решении сложных жизненных ситуаций.

Бесплатное жилье для переселенцев в Черкасской области стало доступным для внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в дополнительной поддержке, сообщает Politeka.

Программа предусматривает временное проживание до 12 месяцев с обеспечением базовых жилищно-коммунальных услуг. Критерии участия охватывают людей с инвалидностью, пожилых людей, а также лиц с физическими, психическими или сенсорными ограничениями, которые затрудняют самостоятельное ведение быта.

Получатели услуги получают койко-место, твердый и мягкий инвентарь, одежду и обувь. Проживание включает доступ к кухне, санитарным комнатам, стиральным и другим бытовым условиям, необходимым для повседневной жизни.

Кроме базовых условий, предусмотрена дополнительная поддержка: одноразовое питание, помощь в ведении хозяйства, а также сопровождение в передвижении и самообслуживании. Специалисты помогают адаптироваться, налаживать социальные контакты и осваивать новую среду.

Бесплатное жилье для переселенцев в Черкасской области также включает поддержку в решении сложных жизненных ситуаций и, при необходимости, доступ к бесплатной правовой помощи. Дети без сопровождения взрослых не охватываются этой услугой и пользуются специальными программами, ориентированными на возраст и потребности в защите.

Кроме того, в Черкасской области люди также могут получить денежную помощь, которая станет частью масштабной программы поддержки населения перед началом отопительного сезона.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, правительство стремится предоставить средства около 660 тысяч украинцев в рамках программы "Теплая зима".

