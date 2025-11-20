Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах не только дает крышу над головой, но и обеспечивает ощущение стабильности.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах стартовала, чтобы поддержать пожилых жителей, лишившихся жилья или оказавшихся в сложных обстоятельствах из-за войны, сообщает Politeka.

Программа обеспечивает проживание в модульном городке и социальное сопровождение пожилых людей, а также помощь внутренне перемещенным семьям. Координацией занимается Департамент социальной защиты населения городского совета, где специалисты принимают документы, проверяют данные и формируют списки участников.

Подать заявку можно по адресу: Сумы, ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. Здесь посетителям помогают заполнить формы и консультируют по поводу дальнейших шагов. Для регистрации требуются паспорт, идентификационный код и справка ВПЛ. В случае обращения семьи в заявлении указывают всех членов домохозяйства, чтобы упростить расселение и создать комфортные условия для каждого.

Модульный городок оборудован всем необходимым для быта, включая социальное сопровождение, что помогает восстановить привычный ритм жизни и гарантирует безопасность и заботу.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах не только дает крышу над головой, но и обеспечивает ощущение стабильности для самых уязвимых жителей региона.

Кроме того, украинцы области могут получить денежную поддержку. Финансовую помощь оказывают ветеранам, чьи дома были разрушены или повреждены во время боевых действий, а также проживающим на временно оккупированных территориях. Также предусмотрена компенсация за аренду жилья в безопасных районах для тех, кто вынужден переселиться.

