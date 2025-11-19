Железная дорога призывает пассажиров заранее ознакомиться с изменениями и новым графиком движения поездов в Харьковской области.

Новый график движения поездов в Харьковской области вводит компания-перевозчик на нескольких маршрутах, перемены носят временный характер, пишет Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця" предупредила, что изменения будут действовать несколько дней на популярных рейсах, которыми ежедневно пользуются тысячи украинцев. В связи с усложнением ситуации безопасности на территории Харьковской области 19, 20 и 21 ноября будет временно изменен проезд движения отдельных пригородных поездов. Новый график движения поездов в Харьковской области был принят для обеспечения безопасности пассажиров и стабильной работы железнодорожного транспорта в период повышенных рисков.

В течение трех дней ряд рейсов будет курсировать только до станции Майское или отправляться оттуда. В частности, речь идет о таких поездах:

Экспресс №6601, который будет временно курсировать по рейсу Харьков-Пассажирский – Травневе вместо направления Харьков-Пассажирский – Старовировка.

Экспресс №6604 Майское – Граково, следующее по измененной схеме вместо маршрута Старовировка – Граково.

Экспресс №6607 Граково – Травневе, который будет временно выполнять рейсы по маршруту Граково – Травневе вместо Граково – Старовировка.

Экспресс №6608, который будет отправляться со станции Травневе и будет курсировать в Харьков вместо маршрута Старовировка – Харьков-Пассажирский.

Железная дорога призывает пассажиров заранее ознакомиться с изменениями, новым графиком движения поездов в Харьковской области и внимательно следить за обновленными маршрутами и планировать поездки с учетом временных ограничений.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: чтобы получить помощь, нужно выполнить одно условие.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: ПФУ предоставляет выплаты на питание, кому доступны.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам приготовили новые выплаты.