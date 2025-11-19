Городские власти подчеркивают, что пассажирам необходимо внимательно следить за номером маршрута из-за ограничения движения транспорта в Киеве.

Ограничения движения транспорта в Киеве и новые правила проезда общественного транспорта будут работать во время воздушной тревоги, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредила пресс-служба КГГА.

В Киеве во время объявления воздушной тревоги действуют временные ограничения на движение транспорта через Южный мост в направлении с правого берега на левый. Такое решение принял Совет обороны города Киева. Ограничения движения транспорта в Киеве будут распространяться как на частные транспортные средства, так и на общественный транспорт.

Изменения также затронули курсировку нескольких автобусов. Так, в связи с новыми правилами изменяются схемы движения автобусов №22 и №91.

Оба маршрута во время действия ограничений будут двигаться с правого берега Днепра на левый по обновленным алгоритмам, учитывающим местонахождение транспортного средства в момент объявления тревоги. То есть схема проезда и номер маршрута будут зависеть от того, где автобус будет находиться во время обьявления воздушного сигнала.

При этом маршруты местных автобусов, курсирующих в обратном направлении, то есть с левого берега на правый, остаются неизменными. Они продолжат двигаться по привычной схеме независимо от того, объявлен предупредительный сигнал.

Городские власти подчеркивают, что во время воздушной тревоги пассажирам необходимо внимательно следить за номером маршрута, ведь он может временно меняться в соответствии с текущей ситуацией в столице.

Подробные схемы движения автобусов номер 22 и номер 91 на период воздушной тревоги обнародованы на официальном портале города Киева с починкой.

