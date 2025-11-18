График отключения света в Житомирской области на 19 ноября позволяет планировать день и избежать неудобств.

График отключения света в Житомирской области на 19 ноября будет введен из-за ремонтных работ и расчистки трасс, сообщает облэнерго, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам, проживающим в этом регионе, предоставляют на сайте Житомироблэнерго .

График охватывает несколько населенных пунктов, где жители останутся без электроснабжения на время.

В ОТГ Красное плановые работы продлятся с 09:00 до 17:00. Без света останутся улицы Лесная, 13, 13А, 15, 24, 25, 25/1 и Новостройки. Причиной отключений есть плановый ремонт подстанций.

В Павелках электроснабжение будет приостановлено в связи с расчисткой трассы. В частности, с 09:00 до 17:00 без электричества останутся улицы Набережная, Центральная 17-45а, Мартовская 1-10, Заозерная 2-6 и переулок Луговой 1-7.

Андрушевка также попадает в список отключений. Здесь с 09:00 до 17:00 будут производить расчистку трасс на улицах Лысенко, Зозулинского 34 и Хлебной. Плановые работы затрагивают КТП-511, 163, 268, 366 и 164.

Компания отмечает, что работы необходимы для поддержания безопасного и стабильного электроснабжения. Жителям рекомендуют заранее подготовиться к временным перебоям и сохранять технику от возможных перепадов напряжения. Также следует зарядить устройства, которые могут понадобиться во время действия обесточений.

Все обесточения будут производиться по графику, а в случае изменений облэнерго обещает дополнительно уведомить потребителей через официальные каналы. Таким образом, график отключения света в Житомирской области на 19 ноября позволяет планировать день и избежать неудобств.

Более подробное расписание обесточений можно посмотреть на сайте облэнерго.

