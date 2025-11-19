Пенсионеры, которые хотят оставаться активными и иметь хороший доход, имеют возможность выбрать себе работу в Запорожье.

Работа для пенсионеров в Запорожье позволяет реализовать приобретенный опыт, или же научиться чему-то новому, сообщает Politeka.

Среди актуальных предложений на платформе work.ua есть вакансия отладчика оборудования на фармацевтической фабрике Виола. Фабрика работает более 80 лет и является одним из ведущих производителей лекарственных препаратов в Украине.

Кандидаты должны иметь средне-техническое образование и опыт, знать принцип действия пневмокомплектующих, уметь подключать и отключать электрооборудование в шкафу управления.

Обязанности включают ремонт и наладку фасовочно-упаковочных линий и компрессорного оборудования для приготовления лекарственных средств, ведение технической документации и составление эскизов по чертежам. Работодатель предлагает стабильную заработную плату от 22 000 до 26 000 и официальное трудоустройство.

Еще одно предложение работы для пенсионеров в Запорожье – менеджер по продажам в компании Олимп Авто. Должность предусматривает взаимодействие с клиентами, ведение переговоров, составление отчетности и технические консультации по продукции.

Важны внимательность, настойчивость и активность. График: с 9:00 до 17:00, два выходных в неделю, зарплата от 20000 до 40000 с дополнительными бонусами для лучших сотрудников. Эта работа в Запорожье подойдет пенсионерам, имеющим коммуникативные навыки.

Также доступна позиция инженера-строителя, фасадника, отделочника, бригадира или прораба в компании Стройбуд.

Основные обязанности включают в себя организацию и контроль процесса утепления и отделки фасадов, управление бригадой, выполнение внутренних ремонтов европейского уровня, контроль материалов и техники безопасности.

Важный опыт от 2 лет, активность и ответственность. Зарплата зависит от размера выполненных задач и колеблется от 15 000 до 45 000.

