Новая система оплаты за проезд во Львовской области упрощает для местных жителей расчеты в общественном транспорте.

Новая система оплаты за проезд во Львовской области предусматривает расчет за билеты через QR-код без использования наличных денег, сообщает Politeka.

С 10 октября в автобусах Дрогобыча начала действовать новая система оплаты за проезд во Львовской области, позволяющая пассажирам приобрести билет через EasyPay, просто просканировав QR-код в салоне автобуса.

Кроме этого, оплатить поездку можно банковской картой или с помощью «Картки Дрогобичанина», предварительно добавленной в приложение.

После обновления тарифов в транспорте в городе выгоднее пользоваться «Карткой Дрогобичанина». Для владельцев карты цена поездки осталась неизменной и составляет 15 грн.

Если платить банковской картой, стоимость составляет 18 грн, а наличными поездка стоит 20. Приобрести «Картку Дрогобичанина» можно в сети маркетов «Семь-23». С начала октября жители приобрели 427 карточек, и цифры обновляются ежедневно.

Новая система оплаты за проезд Львовской области предусматривает, что для того, чтобы воспользоваться QR-кодом, в смартфоне нужно иметь установленный EasyPay и указать «г. Дрогобыч» в настройках аккаунта.

Оплата через QR-код банковской картой производится просто: достаточно открыть камеру или сканер в приложении, просканировать изображение, выбрать билет, указать количество поездок и подтвердить покупку.

Для владельцев карты Дрогобыча процесс похож: сканируете QR-код, выбираете откуда списывать средства, подтверждаете и показываете водителю свой билет. Следует учитывать, что он действителен только для текущей поездки.

