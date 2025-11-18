За уточнениями и более подробной информацией о графике отключения света в Винницкой области на 19 ноября можно обращаться в Винницаоблэнерго.

График отключения света в Винницкой области на 19 ноября запланирован в Замостянском районе, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Винницаоблэнерго, где и сообщают о плановых отключениях электроэнергии в Замостянском районе 19 ноября, с 09:00.

Работы проводятся с целью технического обслуживания сетей и повышения безопасности энергоснабжения и продлятся до 17:00.

Без электроснабжения останутся несколько населенных пунктов: Агромическое, Майдан, Ксаверовка, Якушинцы, Зарванцы, Слобода-Дашковецкая и Лисогора. В Зарванцах плановые работы коснутся, в частности, улицы Мирной 1В, в Ксаверовке — Хмельницкого и Вишневой, а также части Заречной.

В Лисогоре обесточивание коснется Грушевского, Коцюбинского, Леси Украинки, Матросова, Молодежной и Шевченко. Слобода-Дашковецкая останется без света на 8 Марта, а улицы Гуменюка, Дачная, Колхозная, Лесная и Луговая также попадают в список. В Якушинцах работы будут касаться улицы Барвенковой.

Жителям советуют заранее подготовиться, проверить запасы свечей и батареек, а также отключить электроприборы, пострадавшие от скачков напряжения после восстановления подачи. Также следует минимизировать открывание холодильника при отключении, чтобы продукты дольше оставались свежими. Кроме того, убедитесь, что все чувствительные устройства отключены во избежание повреждения при включении электричества.

За уточнениями и более подробной информацией о графике отключения света в Винницкой области на 19 ноября можно обращаться в Винницаоблэнерго или следить за обновлениями на официальном сайте. Помните: плановые обесточивания помогают предотвратить аварийные ситуации и обеспечивают стабильную работу сетей.

