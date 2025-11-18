Введено ограничение движения транспорта в Запорожской области из-за масштабных работ, проводимых на важной трассе региона, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Запорожской области.
В Запорожской области водителям сообщили о временных ограничениях движения транспорта и изменениях на отрезке автодороги Н 08 вблизи населенного пункта Лукашево. Они внедрены из-за ремонта комплекса взвешивания в движении WIM 15, расположенного на государственной трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, на километрах 468+659 – 468+764.
По информации дорожных служб, в направлении Днепра проезд по двум полосам будет временно ограничен на время проведения работ. Для обеспечения проезда транспортных средств на этот период введен реверсный режим, действующий в соответствии с согласованной временной схемой организации дорожного проезда.
На месте установили необходимые дорожные знаки, предупреждающие о ремонте и изменении схемы проезда. Водителей просят обращать особое внимание на временные ограничения движения транспорта в Запорожской области, соблюдать требования регулирования и снижать скорость в зоне работ.
О полном возобновлении передвижения на указанном участке дороги Н 08 сообщат отдельно после завершения ремонтных мероприятий.
Кроме этого, из-за осложнений ситуации безопасности временно меняют работу нескольких пригородных поездов. Новый график движения поездов из Запорожья и ограничения начали действовать с 17 ноября, о чем сообщили в соответствующих службах железнодорожного транспорта.
Теперь экспресс №6536, курсирующий между станциями Запорожья 2 и Синельниково 1, проедет по сокращенному маршруту. Ранее он направлялся в Лозовую, однако временно его конечную остановку ограничили станцией Синельниково 1.
