В Запорожской области водителям сообщили о временных ограничениях движения транспорта и изменениях.

Введено ограничение движения транспорта в Запорожской области из-за масштабных работ, проводимых на важной трассе региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Запорожской области.

В Запорожской области водителям сообщили о временных ограничениях движения транспорта и изменениях на отрезке автодороги Н 08 вблизи населенного пункта Лукашево. Они внедрены из-за ремонта комплекса взвешивания в движении WIM 15, расположенного на государственной трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, на километрах 468+659 – 468+764.

По информации дорожных служб, в направлении Днепра проезд по двум полосам будет временно ограничен на время проведения работ. Для обеспечения проезда транспортных средств на этот период введен реверсный режим, действующий в соответствии с согласованной временной схемой организации дорожного проезда.

На месте установили необходимые дорожные знаки, предупреждающие о ремонте и изменении схемы проезда. Водителей просят обращать особое внимание на временные ограничения движения транспорта в Запорожской области, соблюдать требования регулирования и снижать скорость в зоне работ.

О полном возобновлении передвижения на указанном участке дороги Н 08 сообщат отдельно после завершения ремонтных мероприятий.

Кроме этого, из-за осложнений ситуации безопасности временно меняют работу нескольких пригородных поездов. Новый график движения поездов из Запорожья и ограничения начали действовать с 17 ноября, о чем сообщили в соответствующих службах железнодорожного транспорта.

Теперь экспресс №6536, курсирующий между станциями Запорожья 2 и Синельниково 1, проедет по сокращенному маршруту. Ранее он направлялся в Лозовую, однако временно его конечную остановку ограничили станцией Синельниково 1.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Запорожье: какие базовые товары взлетели в цене.

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожье: когда заработают батареи в домах.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Запорожье: как изменятся цены на базовый товар.