Из-за усложнения ситуации безопасности временно меняют работу нескольких пригородных поездов и введен новый график движения поездов из Запорожья.

Новый график движения поездов из Запорожья начал действовать с 17 ноября, компания-перевозчик "Укрзализныця" ввела временные изменения, сообщает Politeka.net.

Предупреждение об обновленном расписании появилось в Телеграмм-канале "Укрзализныци".

Из-за усложнения ситуации безопасности временно меняют работу нескольких пригородных поездов. Новый график движения поездов из Запорожья и ограничения начали действовать с 17 ноября, о чем сообщили в соответствующих службах железнодорожного транспорта.

Теперь экспресс №6536, курсирующий между станциями Запорожья 2 и Синельниково 1, движется по сокращенному маршруту. Ранее он направлялся в Лозовую, однако временно его конечную остановку ограничили станцией Синельниково 1.

Также объявлено о приостановлении работы экспресса №6537, выполнявшего рейс в направлении Лозова — Синельниково 1. Движение этого состава полностью прекращено.

Железнодорожники просят пассажиров заранее учитывать изменения и планировать поездки с учетом обновленного графика. Такие меры вынуждены и направлены на обеспечение безопасности граждан.

Кроме этого, из-за постоянных атак на энергообъекты в Запорожье и области ввели график почасовых отключений электроэнергии. В этой связи на время блекаутов меняется работа общественного транспорта.

Появился дополнительный автобус "Комбинат "Запорожсталь" - Седова" по направлению: Комбинат "Запорожсталь" - Южное шоссе - Диагональная улица - Вячеслава Зайцева - проспект Соборный - улица Якова Новицкого - ул. Седово.

А также дополнительный автобус "Павел-Кичкас - Седова" по направлению: Павел-Кичкас - Диагональная - ул. Победы – ул. Седово.

