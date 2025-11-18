Выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове осуществляется только по предварительной регистрации.

В Харькове продолжается социальная инициатива для доноров крови, в рамках которой ВПЛ и пенсионеры получают продуктовые наборы, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении благотворительного фонда "Кинза Харьков".

Каждую пятницу все желающие доноры могут получить продуктовые наборы от Благотворительного фонда «Кинза Харьков». Эта акция призвана выразить благодарность людям, которые своей добротой и неравнодушием ежедневно спасают жизнь других.

На этой неделе благотворительную помощь получил 41 житель Харькова. Организаторы подчеркивают, что для них эти продуктовые наборы — не просто материальная поддержка, а прежде всего, возможность поблагодарить доноров за их бесценную миссию. Каждый набор является символом благодарности и поддержки, ведь доноры – это люди, благодаря которым появляется шанс на жизнь в самых сложных ситуациях.

Получить продукты можно только после предварительной регистрации. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму, размещенную по специальной ссылке. После обработки заявок представители фонда свяжутся с каждым участником и согласуют время выдачи свертков. После обработки заявок представители фонда свяжутся с каждым участником, как только появится возможность передать продуктовые наборы.

Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ или пенсионеров в Харькове, нужно иметь при себе оригинал или копию справки о сдаче крови, паспорт гражданина Украины и идентификационный код (РНОКПП). Продукты выдают лично донору, подтвердившему участие в программе.

Следует отметить, что в программе могут принять участие украинцы, которым не противопоказано сдавать кровь из-за ряда заболеваний.

