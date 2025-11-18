В Черниговской области открылось несколько интересных вариантов работы для пенсионеров, поэтому рассказываем о них подробнее.

Работу для пенсионеров в Черниговской области предлагают по разным направлениям, от аграрной сферы до ухода за животными, сообщает Politeka.

Предложения на сайте work.ua предусматривают разные графики и уровень заработной платы, что позволяет пенсионерам в Черниговской области подобрать работу под собственные потребности и возможности.

Среди наиболее интересных вакансий в регионе есть позиция на ферме крупного рогатого скота в селе Большой Злеев. Компания предлагает от 20000 до 30000, официальное трудоустройство, трехразовое питание и проживание за счет работодателя.

График вахтен, но условия обсуждаются индивидуально. Важно иметь желание взаимодействовать с животными и ответственное отношение к обязанностям, включающим кормление, уборку и контроль состояния скота. Опыт на ферме будет преимуществом, но не является обязательным.

Также работа для пенсионеров в Черниговской области для технических специалистов: вакансия слесаря-электрика с оплатой от 17 000 до 22 000. Обязанности включают выполнение ремонтов и обслуживание электрического оборудования троллейбусов, диагностику неисправностей и ремонт оборудования.

Еще одно интересное предложение – должность электромонтера в аграрной компании ИМК. Заработная плата составляет 27434. Основные обязанности: обслуживание и ремонт электрооборудования, профилактические осмотры, ремонт электродвигателей, пусковых аппаратов, систем освещения и проверка электрощитового оборудования.

Здесь важна ответственность и внимательность. Компания обеспечивает официальное трудоустройство, социальный пакет, безопасные условия и спецодежду, а также возможность повышения квалификации.

