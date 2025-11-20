Работа для пенсионеров в Кировоградской области актуальна для людей преклонных лет, стремящихся сохранять привычный ритм жизни.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области доступна в разных областях, сообщает Politeka.

Работу для пенсионеров в Кировограде можно найти на сайте work.ua. В разных компаниях отмечают готовность обучать, поддерживать и создавать условия для уверенного старта.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области включает в себя несколько разноплановых вакансий, среди которых первой предлагается должность менеджера по продаже посевного материала, удобрений и средств защиты растений в компании Интер Агро С.

Заработная плата составляет от 20000 до 30000 тысяч гривен с возможностью получать бонусы. Предприятие работает в сфере реализации семян, минеральных удобрений и микроудобрений.

Среди требований работодатель выделяет умение вести переговоры, проводить презентации, работать с возражениями и совершать холодные звонки.

Еще одной актуальной возможностью является вакансия грузчика в Новой почте. Заработная плата составляет от 18 000 до 22 000. Компания гарантирует официальное оформление, оплачиваемые больничные, социальные гарантии, медицинское страхование и 24 дня ежегодного отпуска.

В обязанности входит контроль целостности посылок, загрузка и разгрузка отправлений, сортировка для последующей отправки, а также сканирование для фиксации каждой операции.

Третье предложение - должность электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах на предприятии Эльворти. Платить здесь обещают от 25000 до 28000 гривен с возможностью получения премий.

