Этот график отключения света на неделю с 17 по 23 ноября в Житомирской области позволяет жителям заранее ориентироваться в плановых работах и ​​минимизировать неудобства.

График отключения света на неделю с 17 по 23 ноября в Житомирской области будет веден через плановые и аварийные работы на разных улицах районных центров и сел, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Житомироблэнерго .

Все обесточения, кроме отключений в Любарском районе, запланированы на период с 9.00 до 17.00. В Любарском они будут проходить с 8:00 до 17:00.

17 ноября электроснабжение временно прекратят в Андрушевке по ул. Зозулинского и Королева, в Павелках на Набережной, Мартовской и Центральной, а также в Красном Бердичевской и Озерной. В Гальчине работы коснутся ул. Заводской и Юбилейной.

Бердичевский р-н в этот день так же испытывает плановые ремонты. Света не будет на ул. Садовой в Старом Солотвине, Левадной и Одесской в ​​Бердичеве, а также во многих переулках города и близлежащих деревень.

18 числа работы состоятся в Брусиловском районе. Обесточение охватят село Новые Озеряны, в частности улицы Коротюков и Переченкова.

19 обесточивание запланировано в Хорошевском и Коростенском районах. Энергетики будут производить замену проводов, расчистку трасс и капитальные ремонты. Пострадает Емиловка, в том числе ул. Героев Украины и Полева. Также это коснется ул. Центральную, Школьную и Яблоневую в Заполье. Кроме того, в список входят Старые Новаки.

20 числа ремонт пройдет в Любарском районе. Он коснется ПС 35/10, ул. Вишневой, Соборной, Степной и близлежащих улиц в Большой Волице.

21 числа плановая расчистка трасс охватит Малинский район. Света не будет в Новых Воробьях, Диброве, Скуратах, Каменце, а также на близлежащих улицах Грушевского, Садовой, Шевченко и Молодежной.

Этот график отключения света на неделю с 17 по 23 ноября в Житомирской области позволяет жителям заранее ориентироваться в плановых работах и ​​минимизировать неудобства.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала об ухудшении ситуации с дефицитом продуктов: чего ждать в ближайшее время

Также Politeka сообщала о новом графике движения транспорта: что изменится для пассажиров в ноябре.

Кроме того, Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги.