График отключения ветла на неделю с 17 по 23 ноября в Кировоградской области позволяет потребителям заранее подготовиться.

График отключения ветла на неделю с 17 по 23 ноября в Кировоградской области будет введен из-за профилактических работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет местный оператор сети. Детально с расписанием можно ознакомиться на Кировоградоблэнерго.

17 ноября без света останутся жители Александрии на улицах Михаила Грушевского, Шахтерской, Казацкий путь, Николая Герасюты, Степняка-Кравчинского, Франко, Григория Сокальского, Гоголя, Греческой, Калиновой, Квитки Цисик, Кременчугской, Культурной, Панаса Феденко, и почтовой. Плановые отключения будут продолжаться від 8:00 до 17:00.Также свет не будет подаваться в Михайловке, Тарасово-Шевченково с 9 до 18 часов.

18 и 19 ноября с 8:00 до 17:00 плановые работы охватят Попельнасте, Майское, Константиновку, Зеленый Гай и дополнительные улицы Александрии. 20 ноября ремонтные работы затронут Знаменскую, Ниже-Полевую, Украинское Возрождение, Дачную, Загородную и Сичеславскую.

Перед отключением электроэнергии зарядите телефоны, планшеты и павербанки. Подготовьте фонари, свечи и запас батареек. Проверьте холодильник и морозильник, чтобы продукты дольше оставались свежими, и запаситесь водой, если пользуетесь электрическим насосом. Также заранее приготовьте теплые напитки и готовые блюда, чтобы не остаться без необходимого во время ремонта.

Оператор отмечает, что такие работы направлены на поддержание стабильности сети и предотвращение аварийных ситуаций в будущем.

