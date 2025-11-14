Эксперты отмечают, что подорожание проезда в Полтаве может привести к росту стоимости электронного билета.

С 17 ноября в Полтаве запланировано подорожание проезда, сообщает Politeka.

Тариф на поездку вырастет до 15 гривен, сообщают местные источники.

Решение приняли частные перевозчики, отправившие письмо на имя и.о. городского головы о необходимости повышения стоимости по экономическим причинам. В документе указано, что старый тариф больше не позволяет обслуживать пассажиров с необходимым качеством и безопасностью.

Новое повышение коснется маршрутов, где работают как частные, так и коммунальные автобусы. Ранее исполком горсовета согласовал тариф в 15 гривен для частного транспорта, 12 — для коммунального и 10 — для троллейбусов, но фактическая стоимость долгое время оставалась ниже решений отдельных перевозчиков.

В то же время, официальные представители транспортного отдела пока не подтвердили изменения и отмечают, что информацию проверяют. Пассажиров призывают следить за обновлениями в соцсетях и на сайте горсовета во избежание недоразумений во время поездок.

Эксперты отмечают, что подорожание проезда в Полтаве может привести к росту стоимости электронного билета, а также повлиять на финансовую нагрузку на горожан, ежедневно пользующихся общественным транспортом.

Кроме того, в Полтаве введено ограничение движения.

Причиной временного перекрытия стала реализация работ предприятием "Полтава Стройкомплекс" по заказу "Полтаватеплоэнерго".

Запрет движения на указанном отрезке будет действовать до 7 декабря. В этот период проезд автомобилей будет полностью ограничен, поэтому городские власти советуют водителям заранее планировать маршруты и использовать объездные дороги.

