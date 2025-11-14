Работа для пенсионеров в Киеве стала не просто способом получить дополнительный доход, но возможностью оставаться социально активными.

Работа для пенсионеров в Киеве позволяет чувствовать себя нужным и иметь хороший заработок, сообщает Politeka.

Все больше пожилых жителей столицы ищут варианты занятости, поэтому мы нашли самые актуальные предложения на сайте work.ua.

Рынок труда сейчас предлагает много возможностей. Есть работа для пенсионеров в Киеве, которая не нуждается в сверхусилиях и дает шанс официально трудоустроиться со всеми социальными гарантиями.

К примеру, компания Лаковер предлагает должность на производстве с оплатой от 30000 до 32000. График: с 7:00 до 19:00, без ночных смен, а выходные плавающие.

Работникам обеспечивают оплачиваемый отпуск и больничные. Задание: изготовление продукции, обслуживание оборудования и упаковка готовых материалов.

Не менее привлекательным вариантом является вакансия в компании Мебелька, где требуются сборщики или монтажники корпусной мебели. Зарплата здесь значительно выше – от 42000 до 88000, в зависимости от опыта и результатов.

Для людей из других городов работодатель дает жилье в комфортных районах столицы и даже комплексное питание. Кроме того, предлагают медицинское страхование и возможность профессионального развития.

Еще одно предложение касается транспортной отрасли. "Влад Транс" ищет водителей грузовых автомобилей с категориями С и СЭ. Оплата стартует от 35 000 и может достигать 50 000 гривен. Это стабильная работа для пенсионеров в Киеве, особенно для тех, кто имеет большой опыт за рулем.

Здесь также предлагается официальное трудоустройство, социальные гарантии, удобный график. Компания имеет свою СТО, АЗС и автомойку.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: какие именно товары стали дороже.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: как найти убежище через официальные сервисы.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: ежемесячно будут выплачивать почти 1000 грн, как оформить.