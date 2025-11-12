График отключения света в Киевской области на 13 ноября поможет спланировать день и избежать неприятных сюрпризов.

Ракитнянская община информирует о плановых отключениях электроэнергии 13 ноября. По данным ДТЭК, работы продлятся с 08:30 до 18:30 и коснутся нескольких населенных пунктов.

В городе Ракитное временные перебои будут касаться Виноградная, Вокзальная, Дружбы, Индустриальная, И. Франко, Козловского, Нечуя-Левицкого, Киевская, Панаса Мирного, Молодежная, Набережная, Богдана Хмельницкого, Красная Сечь и Яблоневая.

В Переяславе свет выключат на Академика Владимира Заболотного, Гимназической, Замковой, Киевской, Косогорной, Крепостной, Мазепы Ивана, Новой, Годовой, Сикорского Михаила, Яровой, Княжеский двор, Переяславского Совета площади, а также в переулках Кривой, Новый и Яровой.

Причина обесточений – профилактические работы по повышению надежности сетей и предотвращению аварий. Жителям советуют подготовить заряженные гаджеты, фонари и заранее выключить чувствительные приборы.

График отключения света в Киевской области на 13 ноября поможет спланировать день и избежать неприятных сюрпризов из-за временных перебоев с электроснабжением.

Чтобы подготовиться к обесточениям, предварительно зарядите телефоны, ноутбуки и другие гаджеты, а также подготовьте фонари или аккумуляторные лампы. Выключите чувствительные бытовые приборы и холодильник при длительном отсутствии электричества. Запаситесь водой, спланируйте важные дела на время, когда сеть работает, и держите под рукой необходимые документы и медицинские приборы.

