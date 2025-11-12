Детальный новый график движения транспорта в Киеве можно найти на официальных ресурсах "Киевпасстранса" и городской администрации.

Новый график движения транспорта в Киеве может быть введен из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии, передает Politeka.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации .

Городской электротранспорт – трамваи, троллейбусы и фуникулер – будет работать с учетом графиков обесточений. По словам представителей "Киевпасстранса", маршруты и интервалы движения могут временно меняться в зависимости от нагрузки на энергосеть.

Специалисты предприятия совместно с энергетиками осуществляют постоянный мониторинг, чтобы обеспечить максимально стабильное соединение в условиях ограниченного электроснабжения.

Жителей столицы просят заранее проверять обновление расписания и планировать поездки с учетом возможных перебоев в транспорте.

Актуальный новый график передвижения транспорта в Киеве можно найти на официальных ресурсах "Киевпасстранса" и городской администрации.

Кроме того, в столице вводится ограничение движения транспорта на перекрестке улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Шевченковском районе. С 8 ноября по 8 декабря на этом участке будут продолжаться ремонтные работы, направленные на устранение просадок дорожного покрытия.

Как сообщили в коммунальных службах, работы будут выполняться поэтапно, чтобы уменьшить пробки и неудобства для участников движения. Часть полос временно перекроют, а остальные оставят открытыми для проезда, чтобы полностью не останавливать транспортный поток.

Специалисты отметили, что интенсивность курсирования автотранспорта на этом перекрестке является одной из самых высоких в центре города Киева.

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: які саме товари стали дорожче.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: як знайти прихисток через офіційні сервіси.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: щомісяця виплачуватимуть майже 1000 грн, як оформити.