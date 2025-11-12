Определение потенциальных получателей денежной помощи для ВПЛ в Запорожской области будет осуществляться по ряду критериев.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области раскрыта на жителей нескольких общин, выплата предоставляется благотворительным фондом «Помагаєм», пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации на странице в Фейсбуке.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области реализуется в Вольнянской городской и Новониколаевской поселковой территориальных общинах. В рамках инициативы планируется предоставить финансовую поддержку 462 семействам для покрытия расходов на коммунальные услуги по отоплению.

Регистрация для участия в программе продлится до 28 ноября 2025 года. Кандидаты на получение пособия приглашаются непосредственно местной администрацией. Списки домохозяйств, которые могут участвовать в программе уже сформированы администрацией общин. В то же время следует отметить, что прохождение регистрации не гарантирует автоматического включения в список получателей финансовой поддержки.

Определение потенциальных получателей помощи будет осуществляться по ряду критериев.

Прежде всего, приоритет будет предоставляться домохозяйствам со статусами попечительских семей, семей усыновителей, приемных семей и детских домов семейного типа, а также многодетным семейства.

Дополнительное внимание уделят тем украинцам, в которых повреждено жилье в результате обстрелов — при наличии акта фиксации повреждений имущества за последние шесть месяцев.

Кандидатами также могут стать семьи, в которых ребенок до трех лет, люди с инвалидностью, лица с тяжелыми или хроническими заболеваниями (при наличии медицинских документов), граждане в возрасте 60 лет и старше, а также семьи со статусом внутренне перемещенных лиц.

Отбор получателей денежной помощи для ВПЛ в Запорожской области будет проводиться на основе состава, статуса и дохода домохозяйства. Максимальный среднемесячный доход на одного человека не должен превышать 8 500 гривен.

Следует отметить, что семействам, уже получавшие денежную помощь на оплату коммунальных услуг по отоплению в течение последних шести месяцев, не могут участвовать в новом этапе программы.

