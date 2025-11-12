Подорожание проезда в Ровенской области касается большинства междугородных маршрутов, сообщает Politeka.
Подорожание проезда в области стало вынужденным шагом, о чем сообщил заместитель начальника управления инфраструктуры и промышленности Ровенской ОВА Виталий Харьковец.
По его словам, перевозчики обращались с просьбой о корректировке расценок еще летом, однако власти откладывали это решение, пытаясь сохранить более низкую стоимость билетов как можно дольше.
Перевозчики заявляют, что вынуждены повышать тарифы из-за общего роста расходов на содержание транспорта. Итак, с 11 ноября на маршрутах в Ровенском районе и в направлении Костополя действуют новые расценки.
В ближайшие дни ожидается подорожание прохода в нашей области на линиях, соединяющих Ровно с Млыновом. А в течение недели поднятие стоимости билетов коснется и остальных популярных направлений.
Жители уже отмечают первые перемены. Стоимость поездки из Здолбунова в Ровно выросла с 30 до 40 гривен. Поездка с железнодорожного вокзала Ровно в Тучин, которая раньше стоила 70, теперь обходится в 80.
Перевозчики объясняют, что без этого шага было сложно поддерживать техническое состояние автобусов и обеспечивать стабильность движения.
Большинство транспортных компаний признаются, что ситуация напряженная. Они сталкиваются с постоянным ростом цен на горючее, ремонты и страхование, что делает старые тарифы экономически невыгодными.
Так что местным жителям, похоже, остается только привыкать к большим затратам на транспорт.
