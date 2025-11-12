Вопрос работы для пенсионеров в Одессе становится все более актуальным, ведь все больше людей старшего возраста стремятся иметь хороший заработок.

Работа для пенсионеров в Одессе доступна в зависимости от специализации и опыта, сообщает Politeka.

На сайте work.ua все чаще появляются предложения, подходящие для тех, кто имеет жизненный опыт, добросовестность и желание учиться.

В Одессе можно найти работу для пенсионеров на производстве, медицине или сфере обслуживания. К примеру, среди вариантов есть позиция сапожника или сборщика обуви с оплатой от 28 000 до 35 000.

Работодатели ищут человека, имеющего опыт по обувному делу не менее года и хорошо разбирающегося в материалах, таких как кожа, замша или текстиль. Задача состоит в сборе образцов мужской и женской обуви, без массового пошива.

Работодатель обещает официальное трудоустройство, социальные гарантии, возможность профессионального роста и современное оборудование.

Еще одна вакансия касается водителя-экспедитора. Компания «Динамика ДП», занимающаяся дистрибуцией смазочных материалов, ищет человека для своего одесского подразделения.

Заработная плата составляет 22 000-25 000, а уже через месяц возможно повышение. Должность предусматривает работу для пенсионеров в Одессе на автомобиле компании, поэтому личный транспорт не требуется.

График удобен: с 9:00 до 18:00, выходные – суббота и воскресенье. В обязанности входит доставка товаров клиентам по городу и области, а также ведение сопроводительной документации.

Еще одно интересное предложение – ассистент стоматолога. Заработная плата здесь колеблется от 7000 до 21000, в зависимости от графика и объема выполненных задач.

