Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 4 по 6 октября в Полтавской области.

График отключения света с 4 по 6 октября в Полтавской области вводится в отдельных населенных пунктах из-за ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Чернухинского территориального общества.

В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребители. Поэтому был составлен график отключения света с 4 по 6 октября в Полтавской области. Ограничения будут введены 4 октября 2025 года в селе Андрийкы с 08:00 до 20:00 на улицах:

Заярская (б. 10, 12),

пер.Кооперативный (б. 1, 2),

Космонавтив (б. 1, 2, 3, 10, 48),

пер.Луговый (б. 4, 6, 8, 14),

Миру (стр. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83),

Новоселив (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).

Перерывы в электроснабжении в этот день будут также в населенном пункте Бреусивка по адресам:

Будивнычый (б. 1, 7, 8, 22, 26, 29, 31, 32),

пер.Бузковый (б. 50, 54, 55, 56, 58, 59, 62),

Вишнева (б. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 35, 40, 42, 44, 46, 58, 60б/н под60)

Затышна (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 44 48, 50, 53, 68),

Козацький (б. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 21, 22),

Молодижна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 35, 4

Незалежности (б. 1, 2, 12, 36, 44, 46, 69),

Нова (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 35),

Олеся Гончара (б. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 4, 4 51),

Перемогы (б. 2, 4, 6, 7, 13, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 49, 52, 53, 55, 57, 6 66, 67, 68, 71, 73, 74, 79),

Пивденный (б. 2, 3, 5, 6, 8),

Садовый (б. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 39, 45ОП45, 54, 58),

Степова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 24, 50, 53, 63, 67, 69, 70, 71),

Церковная (б. 5, 6, 14, 18, 20, 22, 26/29, 29, 30, 31, 33, 36, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 60, 63, 6)

6 числа с 8 до 17 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР, не будет электроэнергии в Бербеныци на улицах:

Вишнева (б. 4, 17, 18, 19),

Героев Украины (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67),

Молодижна (б. 1, 4, 5, 6, 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 34, 4 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 58, 59, 63),

Олександра Козаченка (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53).

Также не будет электроэнергии в селе Мехедивка на улицах:

Высовни (б. 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24),

Лебеденка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 21, 25),

Мехеды (р. 2а, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 15а, 17а, 19, 29),

Новоселивська (б. 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14),

Прылипкы (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28).

