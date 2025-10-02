Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области стало неотложной потребностью для тысяч людей, бежавших в новые регионы из-за войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставится через государственные инициативы и программы, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предоставляется как для внутренне перемещенных лиц, так и на военных, лиц с инвалидностью, сирот, детей, лишенных родительской опеки, семьи погибших военных и граждан, чей дом был разрушен из-за боевых действий.

Эти программы предусматривают различные варианты помощи, от служебных квартир до нового жилища за счет государственных или донорских средств, с особым приоритетом для семей с детьми и престарелых.

Например, государство предлагает для ВПЛ новые квартиры в тыловых регионах Украины за счет международной поддержки.

Для военных предусмотрены новостройки или восстановлено бесплатное жилье в Киевской области, финансирование которого происходит из донорских средств.

Получить такую ​​крышу над головой можно, подав необходимые документы и соблюдая установленный порядок, хотя процесс требует времени и терпения.

Среди программ поддержки украинцев, которые позволяют получить крышу над головой, выделяют "єВідновлення", что помогает переселенцам и тем, чей дом был разрушен, предлагая компенсацию в виде сертификатов на новый дом или финансирование строительства.

Есть также "єОселя", рассчитанная на военных, педагогов, медиков и ученых, и позволяет получить ипотеку под низкий процент. Максимальная площадь недвижимости по этой программе составляет 52,5 квадратного метра на человека плюс 21 квадратный метр на каждого члена семьи.

