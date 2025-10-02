Повышение тарифов на отопление в Полтавской области отражает реалии роста цен на энергоресурсы.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области коснется значительной части потребителей и существенно повлияет на бюджеты домохозяйств, сообщает Politeka.

Согласно информации на сайте ОКУПТГ «Лубнитеплоэнерго», новые расценки действовали с 1 октября 2025 года.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области касается производства, транспортировки и поставки тепловой энергии. Расчеты учитывают экономически обоснованные расходы предприятия и рост цен на энергоресурсы.

Предыдущие расценки были приняты областным советом в августе 2024 г. и включали поставки горячей воды без полноценного учета затрат на ремонт теплопунктов.

В настоящее время уровень возмещения расходов составил всего около 76%, что делало необходимым пересмотр цен. ОКППГТ «Лубнитеплоэнерго» провело детальные расчеты и выявило существенный рост стоимости топливно-энергетических ресурсов.

Природный газ для населения стоит около 6183 грн. за тысячу кубометров, а для бюджетных учреждений и других потребителей превышает 13 тысяч грн. К этому прибавляются затраты на транспортировку и распределение газа, что еще больше повышает себестоимость тепла.

Также повышение тарифов на отопление в Полтавской области связано с ростом стоимости электроэнергии. Средняя цена киловатт-часа за последние 6 месяцев превысила 8 гривен, что на 192% больше для населения по сравнению с предыдущей стоимостью и на 25% больше для бюджетных учреждений.

Кроме того, возросла стоимость услуг водоснабжения и водоотведения в Лубнах и Пирятине, что также влияет на формирование конечной цены тепловой энергии.

