Кабмин принял постановление, предусматривающее предоставление единовременной денежной помощи жителям в Черниговской области, в том числе пенсионерам и представителям других категорий, пишет Politeka.

Об этом рассказало Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Под действие программы подпадают жители населенных пунктов, расположенных в пределах 10 километров от государственной границы с российской федерацией или линии столкновения. В этом случае помощь смогут получить все домохозяйства, которые используют твердое топливо для отопления, независимо от того, принадлежат ли они к уязвимым категориям населения. Кроме того, поддержку смогут получить жители территорий активных боевых действий в 9 прифронтовых областях, расположенных за пределами 10-километровой зоны, в частности в Черниговской области.

Здесь право на помощь определяется с учетом социального статуса и доступного объема финансирования.

Денежная помощь в Черниговской области для пенсионеров и других категорий украинцев будет предоставляться на уровне домохозяйства и назначаться один раз за отопительный сезон.

Чтобы воспользоваться этой поддержкой, жителям необходимо будет обратиться в местные органы власти и подать соответствующее заявление. Выплаты будут осуществляться в безналичной форме в течение сентября и октября, что позволит гражданам заранее подготовиться к зиме и обеспечить собственные жилища необходимым топливом.

Одной из ключевых особенностей программы является принцип «деньги ходят за человеком». Это означает, что даже в случае, когда человек или его семья после подачи заявления будет вынужден эвакуироваться в более безопасный регион, средства все равно будут перечислены в их пользу.

Правительство также подчеркивает, что полученная единовременная денежная помощь в Черниговской области для пенсионеров и других категорий украинцев не будет учитываться в общем месячном доходе семьи, который используется при расчете права на другие виды социальной поддержки. Следовательно, такая выплата не повлияет на возможность получения других государственных пособий или социальных гарантий.

