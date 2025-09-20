Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах призваны обеспечить базовые потребности оставшихся без ресурсов.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах предоставляются через Департамент социальной защиты населения при поддержке организации Global Empowerment Mission UA ​​(GEM), сообщает Politeka.

Информацию о старте программы обнародовала пресс-служба городского совета.

Помощь рассчитана на внутренне перемещенных лиц, пенсионеров и семьи с ограниченными доходами, состоящими на учете в социальных службах и получающих государственные выплаты.

Продовольственные наборы формируются благодаря партнерству GEM с Фондом Говарда Дж. Баффета, что позволяет оказывать адресную поддержку тем, кто в этом больше нуждается. Каждая семья, удовлетворяющая условиям, может получить один комплект.

К участию допускаются семьи, зарегистрированные в базе Департамента на 1 июля 2025 года, с постоянной пропиской в ​​пределах Сумской городской общины. Выдача производится в актовом зале по адресу: ул. Харьковская, 35. График работы: понедельник-четверг с 08:00 до 16:00, пятница - 08:00-15:00, с перерывом на обед 12:00-13:00.

Чтобы получить сертификат на продукты, нужно иметь при себе паспорт гражданина Украины или электронный документ в приложении "Дія", идентификационный код и справку или другой документ, подтверждающий место жительства в общине.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах призваны обеспечить базовые потребности оставшихся без ресурсов, предоставляя возможность получить пищевые наборы без лишней бюрократии. Такая организация процесса гарантирует эффективность выдачи и целевое использование помощи, особенно пожилых людей и переселенцев.

